Бурдж-Халифа подсветили по случаю Дня России

Башня является самым высоким зданием в мире

ДУБАЙ, 12 июня. /ТАСС/. Башню Бурдж-Халифа в Объединенных Арабских Эмиратах в понедельник окрасили в цвета российского флага по случаю Дня России. Соответствующее видео опубликовано на странице башни в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Бурдж-Халифа является самым высоким зданием в мире, в башне насчитывается 163 этажа. Ее строительство продолжалось с 2004 по 2010 год и обошлось в $1,5 млрд.

Также в честь Дня России праздничную подсветку в цветах флага РФ можно было увидеть на здании Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC), расположенном в столице Объединенных Арабских Эмиратов.

"Здание ADNOC в Абу-Даби подсвечивается цветами флага Российской Федерации в честь Дня России", - сообщается на странице офиса правительства эмирата Абу-Даби в Twitter. Запись сопровождает фотография, на которой запечатлен фасад здания, окрашенный в цвета российского триколора.