Гран-при Всероссийского конкурса патриотической песни завоевала участница из ДНР

Финал мероприятия прошел в Пятигорске 12 июня

ПЯТИГОРСК, 12 июня. /ТАСС/. Маргарита Лисовина из Донецкой Народной Республики завоевала гран-при Всероссийского фестиваля-конкурса патриотической песни "Россия", финал которого в понедельник прошел в Пятигорске. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

"В Пятигорске завершился Всероссийский фестиваль-конкурс патриотической песни "Россия". На сцене в финале 13 солистов из Красноярска, Челябинска, Перми, Казани, Оренбурга, Москвы, Брянска, Донецка, Мелитополя, Краснодара и Пятигорска исполнили свои песни о нашей необъятной и великой России. По результатам конкурса обладательницей гран-при стала Маргарита Лисовина из Донецкой Народной Республики", - говорится в распространенном сообщении.

Отмечается, что на главной площади города выступили победители и призеры фестивалей патриотической песни "Россия" и "Солдатский конверт". Каждый участник должен был представить новую песню о Родине. В течение дня 12 июня выступления конкурсантов оценивала председатель жюри - народная артистка России Лариса Долина.

"Петь и писать патриотические песни - задача важная и сложная. Здесь нужны искренность и честность, ведь тебе должны поверить, увидеть и услышать, что ты на самом деле любишь Родину, гордишься ею. И пусть победили не все, но я рада, что в своем творчестве вы обратились к патриотической теме. Это особенно важно сегодня, в такое непростое время", - приводятся в сообщении слова Долиной.

Фестиваль-конкурс проводится при поддержке Минкультуры РФ с 2022 года в рамках празднования Дня России. В мероприятии могут принять участие жители страны в возрасте от 18 до 45 лет. Солисты представляют новые авторские песни о Родине собственного сочинения или привлеченных авторов. Организаторами проекта выступают АНО "Федеральный центр реализации проектов по развитию и становлению личности" и Музыкальная академия Ларисы Долиной.