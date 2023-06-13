В Москве на этой неделе ожидается потепление до плюс 28 градусов

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, начнется "решительное наступление лета"

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Москвичей ожидает "настоящее лето" со среды. Воздух прогреется до плюс 26-28 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Со вторника начинается решительное наступление лета - дневные температуры будут уже плюс 21-23 градуса. 14 числа воздух ночью будет прогреваться до 8-13 градусов, а днем - до 24-26 градусов, а 15 июня уже будет до плюс 26-27 градусов", - сообщил он.

По словам Вильфанда, летняя погода будет сохраняться в столице до конца недели, в отдельные дни воздух будет прогреваться до плюс 28 градусов.

Благодаря потеплению начнется активный прогрев воды в реках и озерах Москвы. В ближайшие выходные ее температура будет составлять плюс 19-20 градусов.