Более 208 тыс. человек сдадут ЕГЭ по иностранным языкам и биологии

В Рособрнадзоре сообщили, что на экзамен по биологии зарегистрировано более 116 тыс. человек

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по биологии и письменную часть по иностранному языку сдадут во вторник более 208 тыс. человек, рассказали журналистам в пресс-службе Рособрнадзора.

"Экзамен по биологии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам пройдут 13 июня. Всего экзамены в этот день планируют сдавать более 208 тыс. человек", - говорится в распространенном сообщении.

На экзамен по биологии зарегистрировано более 116 тыс. человек, из них более 113 тыс. - выпускники текущего года. Для организации экзамена будет задействовано 2 959 пунктов проведения экзамена (ППЭ). Работа состоит из двух частей, включающих в себя 29 заданий. На ее выполнение отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Установленный минимальный балл на ЕГЭ по биологии, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 36 баллов. Участники ЕГЭ по биологии получат результаты не позднее 28 июня.

ЕГЭ по иностранному языку разделен на две части: письменную и устную (раздел "Говорение"), которые проводятся в разные дни. 13 июня участники сдают письменную часть экзаменационной работы, а устная пройдет 16 и 17 июня. Сдать экзамен можно по пяти иностранным языкам: английскому, немецкому, французскому, китайскому и испанскому.

На участие в ЕГЭ по английскому языку зарегистрировались почти 90 тыс. человек, из них более 87 тыс. - выпускники текущего года. Экзамен пройдет в 2 643 ППЭ. Немецкий язык планируют сдавать 957 участников, французский - 588 человек, китайский - 188 человек, испанский - 136 человек.

Письменная часть экзаменационной работы по английскому, испанскому, немецкому и французскому языкам состоит из четырех разделов, включающих в себя 38 заданий, по китайскому языку - 29 заданий. На выполнение экзаменационной работы по европейским языкам отводится 3 часа 10 минут (190 минут), по китайскому языку - 3 часа (180 минут). Установленный минимальный балл на ЕГЭ по иностранным языкам составляет 22 балла. Письменная и устная части экзаменационной работы оцениваются в совокупности. Участники ЕГЭ по иностранным языкам узнают результаты не позднее 4 июля.