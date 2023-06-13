Наследство Берлускони оценили почти в €5 млрд

По данным последнего рейтинга Forbes, бывший премьер-министр Италии занимал третье место в списке самых богатых людей страны

РИМ, 13 июня. /ТАСС/. Умерший в понедельник бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони оставался одним из самых богатых людей страны. Как подсчитала газета Corriere della Sera, его наследство оценивается почти в €5 млрд, которые перейдут его 5 детям и 16 внукам.

Основная доля приходится на семейный холдинг Fininvest, который оценили в €4,89 млрд. В него входит 50% телекомпании Mediaset и 53% издательства Mondadori, а также банк Mediolanum. Каждому из пяти детей (двое старших от первого брака - Марина и Пьер Сильвио - занимают там ключевые посты) принадлежит по 7,65%, тогда как 61,3% сохранял за собой Берлускони.

Согласно последнему рейтингу Forbes, Берлускони занимал третье место в списке самых богатых людей Италии. В некоторые годы он выходил и на первое место. Журнал оценивал его состояние в €6,9 млрд, согласно рыночным критериям. Основой для всех компаний Берлускони, включая футбольные клубы - раньше "Милан, а сейчас "Монца", - служил Fininvest, что позволяло никогда не уходить в минус и перекрывать потери, например от "Милана", который в последние годы владения Берлускони стал убыточным.

Помимо бизнеса, Берлускони принадлежит несколько вилл, дворцов и домов. Самая известная его резиденция под Миланом - вилла Сан-Мартино в Аркоре, где 13 июня с политиком будет проходить прощание в частном порядке, только "для самых близких". Другая знаменитая резиденция Берлускони - летняя Чертоза на острове Сардиния.

Берлускони принадлежат еще несколько вилл в окрестностях Милана, а также дом на древней Аппиевой дороге в Риме. Газета сообщает и о зарубежной недвижимости Берлускони, в том числе в Канне, на Бермудских островах и Антигуа. Некоторые объекты недвижимости записаны на компанию, как историческая вилла Джернетто в Лезмо, которую Берлускони отреставрировал и на которой он проводил официальные встречи. В частности, там он принимал Владимира Путина, когда тот занимал пост премьер-министра в 2010 году. Говорилось, что политик хотел создать там Университет свободного мышления.

Помимо материального наследия, у Берлускони остается партия "Вперед, Италия", которую он основал и лидером которой являлся. Местные аналитики считают, что это партия "одного лидера", которой суждено без него рано или поздно исчезнуть. В СМИ идут рассуждения, кто возьмет в свои руки руководство ею, учитывая, что "Вперед, Италия" входит в правящую коалицию и обеспечивает поддержку правительству Джорджи Мелони. Вице-председателем партии является вице-премьер и глава МИД Антонио Таяни, ближайший соратник Берлускони и его ставленник.