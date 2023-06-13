В ВОЗ заявили, что мир близок к искоренению дракункулеза

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что в 2022 году болезнь нашли лишь у 13 человек

ЖЕНЕВА, 13 июня. /ТАСС/. Человечество стоит на пороге искоренения дракункулеза - вызываемого паразитическими червями Dracunculus medinensis заболевания. Об этом заявил в понедельник генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Сейчас мы стоим на пороге искоренения дракункулеза", - отметил он, выступая на встрече партнеров Глобальной программы по забытым тропическим болезням (ЗТБ). Глава ВОЗ напомнил, что в 1986 году, когда была принята Программа ликвидации дракункулеза, в 21 стране было зарегистрировано около 3,5 млн случаев заболевания. В прошлом году заболели всего 13 человек.

Гебрейесус назвал это достижение "невероятным". Гендиректор напомнил, что с начала прошлого года ВОЗ подтвердила или сертифицировала в 13 государствах ликвидацию той или иной болезни, входящей в группу ЗТБ. Речь идет, в частности, о Бангладеш, Мали, Демократической Республике Конго и Саудовской Аравии. "В борьбе с ЗТБ у нас есть много поводов для оптимизма, но наша работа еще не сделана, и мы еще сталкиваемся со многими проблемами", - резюмировал Гебрейесус.

К забытым тропическим болезням относятся 20 заболеваний, распространенных в основном в тропиках, где они поражают в первую очередь жителей беднейших общин. ЗТБ вызываются некоторыми патогенами, в том числе вирусами, бактериями, паразитами, грибками и токсинами. Эти болезни имеют тяжелейшие последствия для здоровья, социального и экономического благополучия. В группу ЗТБ входят, в частности, язва Бурули, болезнь Шагаса, денге, чикунгунья, дракункулез, эхинококкоз, лейшманиоз, шистосомоз, лепра и трахома.

Дракункулез - калечащее паразитическое заболевание. Болезнь обычно передается в результате употребления питьевой воды, содержащей зараженных паразитом водяных блох. Блохи погибают в желудке человека, но инвазивные личинки Dracunculus medinensis при этом высвобождаются. Для профилактики и лечения болезни не существует ни вакцин, ни лекарств.