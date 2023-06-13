ВОЗ разработала новый план реагирования на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения

Документ включает в себя в том числе инвестирование и повышенное внимание государств к "совместному эпиднадзору"

ТАСС, 13 июня. Региональный офис Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Европе объявил в понедельник о запуске плана по переходу на новый этап в отношении COVID-19 и чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения.

План включает в себя инвестирование и повышенное внимание государств к "совместному эпиднадзору", "поддержанию и наращиванию лабораторного потенциала" для сбора и анализа данных о COVID-19, а также к предоставлению "конкретных планов, начиная от реагирования на пандемию COVID-19 и гриппа и заканчивая комплексным планированием реагирования на пандемии респираторного вируса", говорится в опубликованном на сайте ВОЗ заявлении.

"Окончание глобальной чрезвычайной ситуации с COVID-19 - это не повод собирать вещи и двигаться дальше", - заявила доктор и старший сотрудник по чрезвычайным ситуациям европейского офиса Кэтрин Смоллвуд. Она призвала разумно использовать предоставленное время и не упустить "прогресс и уроки последних трех лет".

Переход на новый этап должен стать базой для "следующей пятилетней региональной программы действий по укреплению готовности к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, реагирования на них и жизнестойкости в Европейском регионе ВОЗ на 2024-2029 годы".