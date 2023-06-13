Уровень распространения лихорадки денге в Таиланде превысил показатели 2022 года

По данным The Bangkok Post, в среднем каждую неделю регистрируют около 900 случаев инфицирования

БАНГКОК, 13 июня. /ТАСС/. Число случаев заражения лихорадкой денге в Таиланде с начала этого года составило 19,5 тыс., при этом уровень распространения инфекции на данный момент в четыре раза превышает прошлогодние показатели. Об этом во вторник сообщила газета The Bangkok Post.

В среднем каждую неделю регистрируется около 900 случаев инфицирования лихорадкой и 1 летальный исход. Всего с начала года умерли 17 человек. Большинство заражений было выявлено в Бангкоке, Трате, Нане, Чантхабури, Районге и Мае-Хонг-Сон. Глава таиландского Департамента по контролю за заболеваниями Таре Крассанайравивонг отметил, что инфицированным денге следует обратиться к врачу и "избегать приема нестероидных противовоспалительных препаратов, таких как аспирин и ибупрофен", которые могут вызвать внутреннее кровотечение.

В прошлом году в королевстве зафиксировали более 45 тыс. случаев заражения денге и 29 летальных исходов.

Денге - вирусная инфекция, которая преобладает в тропических и субтропических регионах. Ее симптомы - высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Геморрагический вариант лихорадки сопровождается сильными внутренними кровотечениями, вызванными коллапсом кровеносных сосудов. Вирус переносят комары вида Aedes aegypti.