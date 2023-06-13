В районах Магаданской области объявили экстренное предупреждение из-за ветра

Речь идет о всей территории региона, кроме Ольского муниципального образования и города Магадана

ТАСС, 13 июня. Спасатели объявили во вторник экстренное предупреждение в семи районах Магаданской области из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили журналистам в пожарно-спасательном центре региона.

"Объявлено экстренное предупреждение на 13 июня", - рассказали в центре.

Там уточнили, что на всей территории региона, кроме Ольского муниципального образования и города Магадана, существует вероятность чрезвычайной ситуации межмуниципального уровня. Возможны затруднения в работе всех видов транспорта, повреждения или обрывы линий электропередачи и связи, нарушения в работе ЖКХ, обрушения и деформация слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций.

По данным синоптиков, в течение дня в регионе ожидается северо-восточный штормовой ветер, его скорость будет достигать 20 м/с. Сейчас дует слабый ветер, осадков нет, пасмурно.