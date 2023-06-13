Автор книги "Ешь, молись, люби" перенесла выход нового романа из-за критики от украинцев

По словам Элизабет Гилберт, негодование читателей было вызвано тем, что она решила издать книгу, "сюжет которой разворачивается в России, вне зависимости от того, о чем она"

НЬЮ-ЙОРК, 13 июня. /ТАСС/. Американская писательница Элизабет Гилберт, являющаяся автором бестселлера "Ешь, молись, люби", перенесла на неопределенный срок публикацию своего нового романа из-за критики со стороны украинцев. Видеозапись соответствующего содержания писательница разместила в понедельник в Twitter.

Действие нового романа Гилберт "Снежный лес" (The Snow Forest) разворачивается в Сибири в 30-х годах прошлого века. По словам автора, герои романа "противостоят советскому правительству и пытаются уберечь природу от индустриализации". Как объявили на прошлой неделе, выход романа был намечен на 13 февраля 2024 года.

По словам Гилберт, за последние несколько дней она подверглась критике "со стороны украинских читателей, которые выражали гнев, скорбь, разочарование и боль". Их негодование, по словам автора, было вызвано тем, что она решила издать книгу, "сюжет которой разворачивается в России, вне зависимости от того, о чем она".

"Я снимаю этот роман с очереди на публикацию. Сейчас для этого не подходящее время", - сказала автор.

Как отмечает газета The New York Times, сообщив о своем решении, Гилберт вновь подверглась критике со стороны пользователей социальных сетей, которые упрекнули ее за то, что она поддалась давлению со стороны украинцев, недовольных готовящейся публикацией романа. Директор Гильдии писателей США Мэри Разенбергер поддержала решение Гилберт о переносе публикации книги, выразив при этом обеспокоенность оказанным на нее давлением. В свою очередь правозащитная организация PEN America выступила с заявлением, в котором подчеркивается, что публикацию книги, сюжет которой разворачивается в России, не следует считать "действием, усугубляющим притеснение".