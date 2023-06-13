На юге России, в Сибири и на Дальнем Востоке ожидаются сильные дожди

В некоторых регионах они будут сопровождаться грозами и градом, отметил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Сильные дожди в ближайшие дни ожидаются в Краснодарском, Красноярском краях, Крыму, Приморье, Ростовской области, Туве и Хакасии. В некоторых регионах они будут сопровождаться грозами и градом, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сложная погода по-прежнему будет на юге европейской части России. В Ростовской области, Краснодарском крае ожидаются сильный дождь, гроза, ливень, ветер до 23 м/с. В Крыму тоже сильный дождь и гроза прогнозируются", - сообщил он.

Метеоролог добавил, что в южных районах Красноярского края и Туве также ожидаются сильный и очень сильный дожди, гроза, крупный град, шквалистый ветер до 25 м/с, а в Хакасии - сильный дождь и гроза.

"В Приморье прошли тропические дожди, и осадки продолжатся, хоть они уже и не будут такими сильными. Но сейчас там и 10 мм осадков крайне негативны", - сказал Вильфанд.