В Москве ожидаются облачная погода и до плюс 23 градусов

Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Небольшая облачность, без осадков и до плюс 23 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 21-23 градусов тепла, в ночь на среду - до плюс 10 градусов. Ветер северо-восточный, 5-10 м/ с. Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 19 - плюс 24 градусов. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 5 градусов.