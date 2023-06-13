Опрос показал профессии, представители которых чаще всех отвлекаются на работу в отпуске

Согласно исследованию Superjob, это менеджеры по продажам, главные бухгалтеры и экономисты

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Большинство (79%) опрошенных россиян вынуждены отвлекаться на решение рабочих вопросов во время отпуска, чаще всего это делают менеджеры по продажам, главные бухгалтеры и экономисты. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса Superjob, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

В опросе приняли участие 3 тыс. трудоустроенных россиян из всех округов страны.

"Тех, кого часто отрывают от отпуска по рабочим вопросам, больше среди менеджеров по продажам (53%), главных бухгалтеров (47%) и экономистов (42%). Принципиально не работает во время отпуска каждый 10-й разработчик и 9% юристов", - говорится в результатах опроса.

В целом большинство работающих вынуждены отвлекаться от отпуска на решение рабочих проблем. По оценкам 38% опрошенных, их отрывают от отдыха "иногда", а 41% - "часто". Каждый 20-й принципиально обрубает деловые контакты на время отпуска, чтобы отдохнуть качественно.

Исследование показало, что тех, кому приходится быть на связи даже во время законного отдыха, больше среди россиян старше 45 лет (81%). Работать во время отпуска чаще приходится тем, кто зарабатывает больше: 67% - среди россиян с доходом до 50 тыс. рублей в месяц, 82% - среди граждан с зарплатой от 80 тыс. рублей.