13 июня, 03:27

Авиарейсы из Москвы и Новосибирска в Томск задержали из-за тумана

Прибытие самолетов авиакомпании S7 перенесли на 11:32, "Аэрофлота" - на 15:30

ТОМСК, 13 июня. /ТАСС/. Прилет четырех рейсов из Москвы и Новосибирска в Томск задерживается из-за тумана. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта во вторник.

"Был туман, рейсы из Москвы ушли на запасной аэродром в Новосибирск. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.

По данным онлайн-табло, в 07:05 (03:05 мск), а также в 07:20 (03:20 мск) должны были приземлиться по два рейса из Москвы и Новосибирска. Рейсы авиакомпании S7 были перенесены на 11:32, а рейсы авиакомпании "Аэрофлот" - на 15:30.

Также из-за тумана был задержан ряд вылетов в Стрежевой и Москву. 

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