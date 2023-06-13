В Новосибирской области прохождение второй волны паводка ожидают к концу июня

Губернатор региона Андрей Травников сообщил, что в этом году ситуация со второй волной нестандартная, поскольку из-за аномальной жары произошло таяние ледников на Алтае

НОВОСИБИРСК, 13 июня. /ТАСС/. Вторая волна паводка в Новосибирской области должна завершиться через неделю. Об этом сообщил на оперативном совещании правительства области во вторник начальник ГУ МЧС по региону Виктор Орлов.

"По территории области проходит вторая волна паводка, осложнений мы не видим. Предполагаем, что через неделю паводок на территории пройдет", - сказал Орлов.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что в этом году ситуация со второй волной паводка нестандартная, поскольку из-за аномально жаркой погоды произошло таяние ледников на Алтае, поднялся уровень воды в притоках Оби - реках Катуни и Бие.

Ранее малое количество снега в горах Алтая и засуха осенью и весной 2022 года в регионах Сибири привели к сокращению объема воды в бассейне Верхней Оби. Для обеспечения населенных пунктов ресурса достаточно, однако судоходные компании были вынуждены сократить объемы перевозимых грузов - с 6,1 млн до 5,3 млн тонн и заранее завершить сезон на некоторых участках. В 2023 году количество воды в снегах алтайских гор в среднем на треть выше нормы.