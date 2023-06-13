В Приморье медики специализированных учреждений получат краевые соцвыплаты

На выплаты в бюджете региона предусмотрено 44,5 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 13 июня. /ТАСС/. Власти Приморья ввели дополнительную меру поддержки в виде социальной выплаты для отдельных категорий медработников. Ее получателями, в частности, станут бригады скорой помощи, сотрудники больниц и отделений психиатрического и наркологического профиля, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

"С 1 января 2023 года отдельные категории медицинских работников получают федеральную социальную выплату. Специализированные медучреждения в перечень получателей не вошли. На уровне правительства [края] было принято решение направить средства на выплаты медперсоналу таких учреждений из краевого бюджета", - рассказала зампред правительства - министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко, слова которой приводятся в сообщении.

Получателями региональной выплаты станут медицинские работники, оказывающие первичную медико-санитарную помощь по заболеванию или с профилактической целью по территориально-участковому принципу прикрепленному населению. Кроме того, выплаты будут получать специализированные бригады скорой медицинской помощи. В реестре значатся 39 государственных медицинских организаций, сотрудники которых получат новую меру поддержки. В их числе больницы и отделения психиатрического, наркологического профиля, противотуберкулезные медучреждения, кожно-венерологический диспансер, станции и отделения скорой помощи.

На обеспечение выплат отдельным категориям медицинских работников в бюджете региона предусмотрено 44,5 млн рублей. Всего с 1 января 2023 года на обеспечение социальной выплаты отдельным категориям медицинских работников отделение Социального фонда России по Приморскому краю направило 262 млн рублей.