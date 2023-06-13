В Красноярске первое шоу Гидроцирка посетили более 10 тыс. человек

Мероприятие прошло в честь Дня России

КРАСНОЯРСК, 13 июня. /ТАСС/. Свыше 10 тыс. человек посетили первое водное шоу Гидроцирка на реке Енисей, которое проходило в честь Дня России в Красноярске. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе мэрии города.

"Масштабное водное шоу на глади Енисея в исполнении московской команды "Гидроцирк" впервые проходило в Красноярске. Оно было организовано ко Дню России. Это шоу посетили более 10 тыс. человек", - сообщили в мэрии.

Артисты Гидроцирка выступали в акватории Абаканской протоки Енисея. Спортсмены-райдеры выполняли трюки на флайбордах (cпециальных досках, приводимых в движение за счет потока воды) и гидроциклах, представление сопровождалось пиротехническими эффектами. В шоу приняли участие 10 спортсменов.

В конце праздника в Красноярске из-за большого потока людей образовались 9-балльные пробки.