На Чукотке ожидается усиление ветра до 27 м/с

Через территорию округа пройдет циклон с Арктики

ТАСС, 13 июня. Усиление ветра до 27 м/с ожидается в Чукотском автономном округе (ЧАО). Об этом сообщается во вторник в Telegram-канале ГУ МЧС России по ЧАО со ссылкой на региональный гидрометцентр.

"По данным Чукотского УГМС, с 21:00 по местному времени (12:00 мск) 13 июня до 21:00 по местному времени (12:00 мск) 14 июня 2023 года на побережье Берингова моря прогнозируются порывы ветра 22-27 м/с", - говорится в распространенном сообщении.

По информации синоптиков, с 13 по 14 июня через территорию округа пройдет циклон с Арктики. Он будет сопровождаться сильным ветром, выпадением осадков в виде дождя и снега, понижением температуры воздуха до минус 5 градусов на севере округа. Дальше Чукотки циклон перемещаться не будет. До 15 июня он трансформируется: осадки уменьшатся, ветер стихнет.

Под действие циклона попадут Анадырь и Анадырский район. Спасатели предупредили о возможных происшествиях на акваториях и ДТП.