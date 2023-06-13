В Минобрнауки сообщили, что пилотные вузы сами изменят программы в рамках новой системы

В ведомстве отметили, что будут впоследствии обобщать эти изменения и давать рекомендации другим учебным заведениям

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Университеты, участвующие в эксперименте по внедрению новой системы высшего образования в РФ, сами решат, какие изменения вносить в свои программы, а Минобрнауки будет их впоследствии обобщать и давать рекомендации другим вузам, сообщил замминистра Дмитрий Афанасьев. Какие нововведения ожидаются и как они отразятся на абитуриентах начиная с текущего года - в материале ТАСС.

Суть эксперимента

12 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ о запуске пилотного проекта по реформе высшего образования в России в 2023-2026 учебных годах в МАИ, МИСиС, МПГУ, Санкт-Петербургском горном университете, Балтийском федеральном университете (БФУ) им. Иммануила Канта и Томском государственном университете (ТГУ). Согласно документу, в новой системе устанавливается базовое и специализированное высшее образование, а также профессиональное - аспирантура. Под специализированной подготовкой понимается магистратура, ординатура и ассистентура-стажировка. Сроки обучения на разных уровнях составят: в базовом высшем - от четырех до шести лет, в магистратуре - от одного до трех лет.

При этом, как сообщал глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков, процедура приема в вузы в новой системе практически не изменится. Министерство заявляет, что ключевые изменения произойдут в 2023-2024 учебном году, а массовый переход на новую систему высшего образования планируется в 2025 году.

"Задача эксперимента - посмотреть различные модели, различные возможные решения в рамках новой системы. Поэтому инициатива на стороне вузов, а мы будем обобщать и по ходу дела давать рекомендации по совершенствованию, используя опыт других вузов", - рассказал Афанасьев ТАСС.

Что изменят пилотные вузы в Москве

Как рассказал ТАСС ректор МАИ Михаил Погосян, первыми под изменения подпадут специальности группы "Авиационная и ракетно-космическая техника", на первом этапе в предстоящем учебном году планируется трансформировать их на программы базового высшего образования длительностью 5,5 года. Проректор по учебной работе Александр Козорез добавил, что с 2024/25 учебного года эксперимент будет распространен и на другие группы направлений: IT, математика, прикладная механика, электроника, радиотехника и системы связи, электро- и теплоэнергетика, приборостроение, материаловедение, управление, экономика и другие. При этом иностранным студентам будет предоставлена возможность обучения как в новом, так и в текущем формате.

В МИСИС с нового учебного года будут открыты магистерские программы по IT и экономическим специальностям продолжительностью в один год. "Для исследовательской магистратуры мы сохраним двухгодичный срок обучения, так как он позволяет дать студентам необходимые знания для построения научной карьеры. При необходимости он может быть увеличен и до трех лет", - рассказали в вузе. Несмотря на то, что уже с этого года программы базового и специализированного образования в МИСИС будут реализовываться по новым правилам, условия приема останутся прежними. При этом с нового учебного года у выпускников специалитета появится возможность обучаться в МИСИС в магистратуре на бюджетной основе.

Ректор МПГУ Алексей Лубков рассказал ТАСС, что в новом учебном году вуз объявляет набор на программы базового высшего образования по следующим специальностям: "Русский язык, литература и история", "История, обществознание и организация воспитательной деятельности", "Иностранный язык и русский язык как иностранный", "Физика и информатика", "Начальное образование и история", "Дошкольное образование". Также по психолого-педагогическому образованию открывается прием на программу по специальности "Практическая возрастная психология".

"Для нас принципиально важно восстановление в правах пятилетней подготовки специалистов. В дипломы выпускников вернется гордое слово "учитель" вместо безликого "бакалавр", - отметил он.

Программы магистратуры в вузе будут продолжительностью в один или два года. Одногодичная магистратура позволит выпускникам базового высшего образования получить специализированную подготовку с расширением профессиональных возможностей, а двухлетняя даст педагогическую подготовку выпускникам непедагогических специальностей и направлений соответствующих предметных областей.

Новые практики в регионах

Санкт-Петербургский горный университет планирует установить срок обучения на инженерных специальностях продолжительностью пять - шесть лет, а по итогам обучения выпускникам будет присвоена квалификация "инженер". Также планируется особое внимание уделить производственной практике в вузе, которая продлится до 10 месяцев.

Ректор БФУ им. Канта Александр Федоров рассказал ТАСС, что в этом году для реализации пилотного проекта выбраны три разных направления - химические науки, юриспруденция и педагогика. "За каждым сформировался пул надежных партнеров - это госкорпорации, ведущие научные центры страны, лидеры в своей области. Например, специалистов-химиков мы готовим по запросу компании "Рэнера", созданной Росатомом, которая строит в Калининграде завод по производству литий-ионных ячеек и аккумуляторных батарей. По юридическому направлению мы реализуем программы при поддержке Калининградского областного суда и Арбитражного суда. Что касается педагогики, БФУ - это крупнейший центр подготовки кадров для образовательных учреждений калининградского региона", - рассказал он. В 2024 году в пилотный проект также планируется включить программы по истории и физике.

Срок обучения на базовом уровне в вузе вырастет с четырех до пяти лет, отметил Федоров. "Некоторые программы специализированного уровня сократятся до одного года обучения, но будут направлены на глубокую подготовку специалиста для конкретной индустрии и по запросу работодателя", - пояснил он. При этом изменений в процедуре поступления также не планируется.

Эксперимент по обновлению уровней профессионального образования в ТГУ в 2023 году будет включать 13 программ, рассказал ректор Эдуард Галажинский. Всего участниками проекта станут более 400 студентов, поступающих в вуз в 2023 году. При этом для абитуриентов с точки зрения экзаменов и профиля ничего не поменяется. Направления "Программная инженерия" и "Журналистика" будут четырехлетними и будут проходить по модели "Профессиональная школа", когда со второго - третьего курса студенты выходят на работу, продолжая учиться. Пилотными для технологических однолетних магистратур станут программы "Цифровой медиамаркетинг", "Юридическая лингвистика", "Создание технологического стартапа" и "Компьютерный инжиниринг высокоэнергетических систем". По более сложным направлениям, таким как "Фундаментальная и прикладная химия", "Мехатроника и робототехника", "Прикладная механика", "Баллистика и гидроаэродинамика", "Техническая физика", "Юриспруденция" и "Химия современных материалов и технологий" обучение будет длиться пять лет по модели "3+1+1", когда первые три года студент осваивает базовое профессиональное образование, в том числе междисциплинарные знания, на четвертый год - получает практическую подготовку на площадке индустриального партнера, а на пятый год - ставит исследовательские навыки на реальных проектах.