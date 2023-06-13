Москва и Подмосковье представили совместные маршруты для путешественников

В проекте "Москва + Подмосковье. Два ритма идеального путешествия" представлены три летних тематических маршрута - посвященный деятелям русской культуры, гастрономический и исторический.

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Межрегиональный проект Москвы и Московской области с многодневными и однодневными маршрутами представили в туристическом сервисе Russpass. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Москомтуризма.

"В туристическом сервисе Russpass появился новый межрегиональный проект "Москва + Подмосковье. Два ритма идеального путешествия". С его помощью можно составить план однодневного или более продолжительного путешествия с посещением основных достопримечательностей Московского региона", - говорится в сообщении.

Как уточнила заммэра Москвы Наталья Сергунина, в проекте представлено три летних тематических маршрута - посвященный деятелям русской культуры, гастрономический и исторический. "Все они многодневные. А еще доступно восемь образовательных однодневных туров для школьников. Постепенно их дополнят новые предложения", - отметила она.

По словам вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной, совместный проект Подмосковья и Москвы позволит объединить и сделать доступнее предложения регионов для культурного и интеллектуального досуга, повысить уровень осведомленности жителей и гостей двух регионов о культурной и творческой повестки на местах.

"Он поможет сделать туристические поездки по Подмосковью и столице еще более интересными и разнообразными. Развитие такого направления, как межрегиональные путешествия, будет способствовать росту туристического потока в Московскую область, предложит жителям Подмосковья новые маршруты при посещении столицы", - подчеркнула она.

Соединяя города

Проект "Москва + Подмосковье. Два ритма идеального путешествия" - это часть концепции межрегиональных путешествий "Москва+". Он разработан столичным комитетом по туризму совместно с Министерством культуры и туризма Московской области. Ранее Мостуризм вместе с коллегами из Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода представил программы "Два города - миллион впечатлений" и "Три столицы: от рассвета до заката".

"Они [проекты] рассчитаны на путешественников, которые хотят за одну поездку, например в рамках отпуска, посетить сразу несколько регионов. На выбор предлагаются готовые туры с экскурсиями либо подборки знаковых и интересных достопримечательностей, культурных площадок и ресторанов", - сказали в пресс-службе.

Кроме функции составления маршрута пользователи могут воспользоваться другими услугами цифрового туристического сервиса Russpass: бронировать билеты на самолет или поезд, номера в гостиницах, заказывать экскурсии, а также вдохновляться статьями путешественников, которые публикуют в Russpass Mag.