На юго-западе Москвы начали благоустройство участка Ленинского проспекта

В рамках проекта планируется привести в порядок две детские и одну спортивную площадку, там установят современное оборудование

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства участка Ленинского проспекта на юго-западе столицы. Об этом сообщил ТАСС во вторник заммэра Москвы Петр Бирюков.

"В период с 2020 по 2022 год выполнили благоустройство двух участков ключевой магистрали столицы - Ленинского проспекта. Привели в порядок территории от улицы Кравченко до МКАД и от проезда Апакова до Университетского проспекта. В этом году обновим участок от Университетского проспекта до Ломоносовского проспекта, основная задача - сохранить транзитную функцию и сделать пространство более комфортным для местных жителей", - сказал Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства добавил, что в рамках проекта планируется привести в порядок две детские и одну спортивную площадку, там установят современное оборудование. На финальном этапе благоустройства участка Ленинского проспекта будет проведено озеленение.

"В ходе работ расширим тротуары и заменим их покрытие, общая площадь пешеходной зоны составит более 42 тыс. кв. м, уложим новый асфальт на проезжей части, оборудуем парковочные карманы. Для пассажиров общественного транспорта установим шесть остановочных павильонов с зарядными слотами. Наземные пешеходные переходы оборудуем опорами контрастного освещения, поставим почти 170 опор освещения и около 250 уличных торшеров со светодиодными светильниками, удобные скамейки и навигационные стелы", - добавил заммэра.

Бирюков отметил, что в зоне благоустройства размещен строительный городок, выставлены ограждения с сигнальными лампами и информационные баннеры. Для горожан организованы безопасные проходы. В настоящее время ведется прокладка кабельной канализации, в которую уберут воздушные линии.