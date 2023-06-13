Более 1 тыс. проверок соблюдения пожарных норм прошло на стройках Москвы

С января по май 2023 года на поднадзорных объектах зафиксировали 51 возгорание, сумма штрафов составила более 18,7 млн рублей

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Специалисты провели более 1 тыс. проверок соблюдения пожарных норм на строительных площадках в Москве с начала года, общая сумма штрафов за нарушения составила свыше 18,7 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора.

"За пять месяцев 2023 года специалистами управления пожарного надзора Мосгосстройнадзора было проведено 1,1 тыс. проверок соблюдения требований пожарной безопасности на столичных стройках. <…> Любая стройплощадка является местом повышенной пожарной опасности, где ведутся огневые, сварочные и покрасочные работы, присутствуют горючие и легковоспламеняющиеся материалы. На всех этапах возведения объектов мы контролируем неукоснительное соблюдение застройщиками, заказчиками, лицами, осуществляющими строительство, норм пожарной безопасности", - сказал председатель комитета Игорь Войстратенко

Он уточнил, что с января по май 2023 года на поднадзорных объектах было зафиксировано 51 возгорание, инспекторы профильного управления оформили 190 административных протоколов о нарушениях обязательных требований, сумма штрафов составила более 18,7 млн руб. Каждый инцидент оперативно выявляется и берется на контроль сотрудниками ведомства до полного устранения нарушения, ставшего причиной чрезвычайной ситуации.

"Для нас важны не количество и размер штрафных санкций, а обеспечение безопасности на стройплощадках и при проведении работ. На выездных проверках большое внимание уделяется оценке качества монтажа систем противопожарной защиты, в том числе автоматического пожаротушения и оповещения, внутреннего противопожарного водопровода. Специалисты подведомственного центра экспертиз (ГБУ "ЦЭИИС") проводят испытания применяемых материалов и возводимых конструкций на огнестойкость и соответствие нормам технических регламентов", - подчеркнул Войстратенко.

По его словам, среди распространенных причин возгорания - аварийный режим работы электросети и неисправность электрооборудования, несоблюдение требований пожарной безопасности при проведении огневых работ, нарушение правил хранения горючих жидкостей и легковоспламеняющихся материалов.