13 июня, 07:21

В Новой Москве построят физкультурно-оздоровительный комплекс

В здании смогут разместить коммерческие помещения: поликлинику, магазины, объекты для общественного питания и развлечения

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Девелопер построит в Рязановском поселении Новой Москвы физкультурно-оздоровительный комплекс с расширенной функцией. Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

"Девелопер "Самолет" планирует построить физкультурно-оздоровительный комплекс с расширенной функцией в составе жилого комплекса "Алхимово". ФОК будет построен по адресу: пос. Рязановское, ул. Уточкина, з/у 12 (НАО)", - сказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Она пояснила, что выдано разрешение на строительство на земельном частке 1,25 га. Площадь ФОКа составит более 6,8 тыс. кв. м. При этом в ФОКе инвестор сможет разместить коммерческие помещения: поликлинику, магазины, объекты для общественного питания и развлечения.

"Формирование многофункциональной застройки, обеспеченной необходимой социальной и коммерческой инфраструктурой, ключевая задача, которую ставят перед девелоперами правительство Москвы и мэр Сергей Собянин", - добавила Пятова. 

Теги:
РоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация