Для кампуса Новосибирского госуниверситета дополнительно выделят более 500 млн рублей

Еще 8 млн рублей направят на доплаты педагогам за классное руководство

НОВОСИБИРСК, 13 июня. /ТАСС/. Более 500 млн рублей будет дополнительно направлено из федерального бюджета на строительство кампуса Новосибирского госуниверситета (НГУ) и доплаты педагогам за классное руководство, сообщили во вторник в пресс-службе губернатора и правительства региона.

"Принято решение дополнительно направить 549 млн рублей в 2023 году на строительство кампуса мирового уровня федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Новосибирский национальный исследовательский государственный университет", - приводит пресс-служба слова первого заместителя председателя Государственной Думы, депутата от Новосибирской области Александра Жукова.

Также в связи с увеличением численности педагогов в регионе будет дополнительно выделено 8 млн рублей на ежемесячные доплаты за классное руководство.

О кампусе НГУ

Летом 2021 года Минобрнауки, Минстрой, Минфин, Минэкономразвития и корпорация ВЭБ.РФ отобрали восемь проектов университетских кампусов мирового уровня, готовых к началу реализации в 2021 году. Среди них новый кампус Новосибирского госуниверситета. Строительство нового кампуса НГУ началось в конце 2022 года. Общая стоимость проекта оценивается более чем в 11 млрд рублей.

Первая очередь проекта кампуса НГУ предполагает строительство трех объектов - учебного корпуса и досугового центра физико-математической школы НГУ, а также общежитий НГУ на 690 мест. Вторая очередь предполагает строительство корпуса поточных аудиторий с проектным центром и научной библиотекой, научно-исследовательского центра и учебно-научного центра Института медицины и психологии В. Зельмана. В начале года правительством РФ срок ввода кампуса был перенесен с 2024 года на 2025 год.