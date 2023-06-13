Центр "Моя карьера" в Москве запустит "Школу компаньонов" для горожан старше 50 лет

Программа включает карьерные консультации, помощь в составлении резюме и подборе вакансий, тренинги по развитию надпрофессиональных и цифровых навыков

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Московский центр занятости "Моя карьера" с 15 июня запускает проект "Школа компаньонов", который позволит жителям города старше 50 лет обучиться работе с пожилыми людьми и трудоустроиться при помощи специалистов.

"Специализированный центр службы занятости "Моя карьера" открывает проект "Школа компаньонов" совместно с сервисом заботы о родителях "Мамаок". Москвичи старше 50 лет смогут получить здесь новую социально ориентированную профессию и трудоустроиться при поддержке специалистов. <...> Занятия пройдут с 15 по 28 июня. После окончания курса участники получат сертификаты, подтверждающие квалификацию, и смогут начать сотрудничество с сервисом помощи пожилым людям", - говорится в сообщении на сайте мэра столицы.

Как отметил директор службы занятости населения Москвы Андрей Тарасов, трудоустройству горожан старшего возраста уделяется особое внимание, поэтому специально для таких соискателей в центре "Моя карьера" создали кастомизированную программу "5.0". Она включает карьерные консультации, помощь в составлении резюме и подборе вакансий, тренинги по развитию надпрофессиональных и цифровых навыков, поддержку в открытии собственного дела и регистрации самозанятости, а также обучение новым профессиям.

"Одна из таких образовательных программ - "Школа компаньонов" - начнется 15 июня. Ее участники смогут освоить новую социально ориентированную профессию "компаньон", ознакомиться со всеми стандартами работы с пожилыми людьми, развить навык эффективной самопрезентации на собеседовании и успешно трудоустроиться", - приводятся в сообщении слова Тарасова.