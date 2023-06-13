Росмолодежь планирует запуск образовательного центра "Маяк" в Запорожской области

Его концепция прорабатывается

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Новый образовательный круглогодичный центр для молодежи "Маяк" планируется открыть в Запорожской области, его концепция прорабатывается. Об этом заявила глава Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи) Ксения Разуваева, общаясь с журналистами.

"Мы приняли решение о том, что в новых регионах нашей страны, в Запорожской области, будет создан образовательный круглогодичный центр "Маяк". Мы сейчас приступаем к его проектированию. <...> Мы сейчас разрабатываем концепцию, определились, в какой точке мы хотим его делать, нашли точку, где максимально безопасно, уже проводим там интенсивы, образовательные программы и так далее", - отметила она.

При этом, по словам Разуваевой, новый центр станет частью общей системы подобных объектов, каждый из которых имеет свою направленность, не конкурируя друг с другом. "Нам важно, чтобы новый центр в Запорожской области выполнял такую же роль и занял свою нишу в общей линейке, чтобы это стало не только центром притяжения для ребят из новых регионов, но и для ребят со всей страны, чтобы он вносил свой вклад во все остальные наши центры", - сообщила Разуваева.

Она также рассказала о том, что 8 июля будет запущен новый историко-культурный центр "Истоки" в Псковской области, строительство которого планируется закончить к 1 июля. "Восьмого июля мы запускаем историко-культурный центр "Истоки". Мы его делаем вместе с Псково-Печерским монастырем. Там все, что касается истории, культуры, патриотики", - сказала глава Росмолодежи.