Обучение по программе "Твой герой" проходят 320 участников СВО

Как сообщила глава Росмолодежи Ксения Разуваева, после прохождения обучения у бойцов СВО есть два трека для трудоустройства

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Участие в программе обучения бойцов СВО для работы с молодежью "Твой герой" сейчас принимают 320 человек. Об этом заявила глава Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи) Ксения Разуваева, общаясь с журналистами.

"Проект "Твой герой" мы запустили в феврале этого года, цель этого проекта - стать точкой притяжения для ребят, которые возвращаются с СВО по разным причинам, они все с личным опытом, и они готовы этим опытом делиться. <...> У нас сейчас 320 участников, тех, кто прошел отбор и решил, что хочет заниматься воспитанием и работать с молодежью, кто у нас сейчас в программе. Понятно, что у нас постоянно приходят запросы, мы руководствуемся темой безопасности, поэтому мы не проводим открытых наборов, работаем через наши региональные штабы, через фонд, через профильные министерства", - рассказала она.

По словам Разуваевой, после прохождения обучения у бойцов СВО есть два трека для трудоустройства. "Мы их обучаем вместе с психологами, с составом преподавателей. После этого мы их направляем на два трека, [первый] - трудоустройство в сферу молодежной политики, в центры патриотического воспитания. Второе направление - это коммуникация, выступления на разного рода площадках. Дальше они получают возможность повышения квалификации в университетах, чтобы получить дополнительную профессию, и дальше приходят работать в социальную сферу. Здесь мы работаем с новым фондом "Защитники Отечества", становимся для них партнерами с точки зрения выявления и социализации ребят", - отметила Разуваева.