В Москве более 60 российских музыкантов выступят на празднике выпускников в Парке Горького

Мероприятие состоится 24 июня

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Более 60 артистов, среди которых Артур Пирожков, Люся Чеботина, Филипп Киркоров, Shaman, группа "Дискотека Авария", Глюк’оZa и Мот, выступят на празднике выпускников в Парке Горького 24 июня. Также гости смогут посетить цирковое шоу на Пионерском пруду с ареной в центре водоема, поучаствовать в состязаниях на спортивной и киберспортивной площадках, сообщается во вторник на портале мэра Москвы.

"Столичные одиннадцатиклассники в этом году по-новому готовились к ЕГЭ и установили новый рекорд на Всероссийской олимпиаде школьников. Дети уже очень ждут окончания экзаменов и возможности отдохнуть - на праздник зарегистрировались рекордные 39 тыс. участников. На концерте выступят более 60 артистов, которых выбрали сами выпускники с помощью открытого голосования. Праздник начнется в 20:00, продлится до 06:00 следующего дня и завершится дискотекой", - отметила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Выпускники традиционно пройдут в парк по красной ковровой дорожке и по световым тоннелям под музыку диджеев. Ключевые темы праздника - "Первые" и "Наставники". Программу дополнят историями первооткрывателей, внесших вклад в развитие цивилизации. Также будут организованы танцплощадка, арт-пространство, где выпускники смогут стать авторами произведения искусства под руководством художников, и четыре тематические фотозоны. По всей территории парка будут работать аниматоры.

Вход на мероприятие - по индивидуальным браслетам с QR-кодом, попасть в парк в этот вечер смогут только выпускники и сопровождающие. Порядок на празднике будут поддерживать сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС, охранных предприятий, бригады скорой и экстренной медицинской помощи.