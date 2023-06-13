В Москве активисты раздали более 20 тыс. лент в цветах флага России

Также они раздали 10 тыс. патриотических стикерпаков

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Активисты раздали в Москве в рамках праздника более 20 тыс. лент в цветах флага России и 10 тыс. патриотических стикерпаков. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе столичного комитета общественных связей и молодежной политики.

"Ко Дню России в Москве прошли сразу несколько молодежных патриотических мероприятий. В них приняли участие активисты Проектного офиса "Молодежь Москвы" и молодежного сообщества "STOлица". Жителей Москвы в преддверии этого дня ждали: патриотический флешмоб "Гимн России", акция "Россия навсегда" и "Фестиваль национальностей". <…> 12 июня состоялась акция "Россия навсегда". Более 200 активистов молодежного сообщества "STOлица" раздали жителям и гостям города более 20 тыс. лент в цветах флага России и 10 тыс. патриотических стикерпаков", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что 9 июня более 2,5 тыс. молодых людей стали участниками патриотического флешмоба "Гимн России", который прошел у фонтана "Дружба народов" на ВДНХ. Молодежь Москвы выстроилась перед фонтаном "Дружбы народов" и исполнила гимн, держа в руках флаги 89 регионов страны, в том числе и территорий новых субъектов.

Кроме того, 12 июня также прошел "Фестиваль национальностей" в парке искусств "Музеон", на площади Сухого фонтана. Более 20 народов и национальностей, проживающих на территории России, представили свои обычаи, язык и культурные особенности. Гости фестиваля смогли погрузиться в культуру этих народов и национальностей, а также посетить выставку "Культура без границ", где увидели традиционные костюмы, украшения, книги, музыкальные инструменты, предметы быта народов России.

"В этом году мы провели целый комплекс мероприятий, который собрал большое количество молодежи города. Ребята смогли узнать об особенностях культуры народов и национальностей, проявить свою гражданскую позицию, приняв участие во флешмобах, а также поздравить жителей Москвы с этим событием, вручив на память ленты и специальные стикерпаки", - сказала председатель городского комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.