13 июня, 07:21

В Новой Москве к концу 2027 года построят более 120 объектов образования

В частности, построят 40 школ

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Более 120 объектов образования построят в Троицком и Новомосковском округах Москвы к концу 2027 года, из них 40 школ. Об этом сообщили в информационной службе портала Строительного комплекса столицы.

Как уточнил руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, 126 объектов образования построено в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) с момента присоединения новых территорий к столице. Из них 40 школ и 86 детских садов. С 2012 по 2020 год мы ежегодно вводили в среднем не более 10 учреждений. Но поскольку население ТиНАО растет, мэр Сергей Собянин принял решение резко увеличить количество объектов образования на новых территориях.

"До 2027 года в ТиНАО планируется возвести еще 124 образовательных объекта. 35 из них будут строится за счет средств бюджета Москвы и 89 - на средства инвесторов. <…> Во всех жилых комплексах, которые реализуют девелоперы, все объекты образования возводятся за их счет", - сказал Жидкин.

Он подчеркнул, что мэр Москвы Сергей Собянин особое внимание уделяет возведению объектов образования. Это позволяет с каждым годом увеличивать количество и качество вводимых учреждений. 

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