Во Вьетнаме установили рекорд по массовому приготовлению супа фо

Как сообщила газета "Зан чи", в Хошимине приготовили 2 126 порций супа с рисовой лапшой

ХАНОЙ, 13 июня. /ТАСС/. Рекорд по массовому приготовлению традиционного супа фо с рисовой лапшой установлен во Вьетнаме. Как сообщила во вторник газета "Зан чи", 2 126 порций фо были приготовлены и предложены на завтрак участникам благотворительной акции по сбору средств для малоимущих рабочих, проживающих в южном городе Хошимине.

В приготовлении этого специального завтрака приняли участие 80 поваров. Они использовали 10 огромных кастрюль и тысячу литров воды для того, чтобы сварить бульон. Также им понадобились 44 кг говядины, более 26 кг овощей, столько же зелени и почти 70 кг различных специй. Необычное достижение хошиминских поваров зафиксировано Вьетнамской организацией рекордов VietKings.

Суп фо не только остается одним из главных местных блюд, но за последние годы он приобрел широкую известность и за пределами Вьетнама. Издание Business Insider включило фо в список 50 самых вкусных национальных блюд на планете, а интернет-портал о туризме и путешествиях Travel Channel назвал его одним из 20 лучших блюд мира, которые обязательно стоит попробовать.