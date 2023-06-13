СМИ: циклон "Бипарджой" затронет южные территории Пакистана

По данным газеты Doon, с 13 июня на юге провинции Синд можно будет наблюдать "сильные ветры, песчаные бури и грозы, а также выпадение сильных, либо экстремальных осадков"

ИСЛАМАБАД, 13 июня. /ТАСС/. Штормовой циклон "Бипарджой", сформировавшийся над Аравийским морем, пройдет вблизи побережья Пакистана и затронет отдельные районы провинции Синд. Об этом во вторник сообщила газета Doon со ссылкой на Метеорологический департамент Пакистана (PMD).

"В то время как основная масса циклонического шторма, вероятно, обрушится на округ Кач в индийском штате Гуджарат, ожидается, что его внешняя периферия пройдет через нижний Синд", - приводит издание заявление главного специалиста Метеорологического департамента Пакистана в городе Карачи Сардара Сарфараза.

По его словам, с 13 июня на юге провинции Синд, особенно в районах Суджавал, Татта, Бадин, Мирпур-Хас, Тарпаркар и Умеркот, можно будет наблюдать "сильные ветры, песчаные бури и грозы, а также выпадение сильных, либо экстремальных осадков". Менее интенсивные проявления циклона будут заметны в том числе в центральных районах Синда.

Согласно данным PMD, "Бипарджой" пройдет вдоль пакистанского побережья с 14 по 16 июня. Власти Синда предпринимают профилактические меры для обеспечения безопасности населения прибрежных районов. Отмечается, что более 32 тыс. жителей провинции уязвимы к проявлениям стихии.