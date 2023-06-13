На Ямале объявили штормовое предупреждение из-за ветра

Порывы ветра достигают 18 м/с

ТАСС, 13 июня. Неблагоприятные погодные явления ожидаются 13 июня в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), где порывы ветра могут достигнуть 18 м/с. Синоптики объявили штормовое предупреждение, сообщили во вторник в пресс-службе администрации Нового Уренгоя со ссылкой на центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ЯНАО.

"Штормовое предупреждение. <…> 13 июня 2023 года на территории Ямало-Ненецкого автономного округа прогнозируются неблагоприятные погодные явления: ветер северо-западный с переходом на юго-западный 8-13 м/с, в Надымском, Пуровском, Ямальском, Тазовском и днем в Красноселькупском районах порывы 15-18 м/с", - говорится в сообщении.

Ранее в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО сообщили, что из-за усиления ветра возможно ограничение работы паромной переправы, в том числе и ее закрытие. "В связи с чем убедительно просим следить за погодой и планировать свои поездки заранее", - добавили в департаменте.

По данным регионального гидрометцентра, в ЯНАО установилась переменная облачность, местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью поднимется до плюс 5 градусов, днем - до плюс 18.