В Киеве заявили, что УПЦ так и не передала властям ключи от Киево-Печерской лавры

Как ранее сообщили в Минкультуры Украины, ведомство ожидает, что монахи лавры подпишут акт о передаче государству зданий обители, отдадут ключи от нее и сменят место регистрации монастыря

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) до сих пор не передала ключи от всех 79 объектов государственного имущества в Киево-Печерской лавре. Об этом накануне поздно вечером заявил министр культуры Украины Александр Ткаченко.

"По результатам работы [комиссии Минкультуры] национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" направил УПЦ акт приема-передачи государственного имущества лавры, который они должны были подписать в течение трех рабочих дней со дня получения, а также требование передачи в распоряжение заповедника ключей от замков и дверей ко всем 79 объектам государственного имущества, указанным в акте. Должны констатировать, что срок истек, УПЦ до сих пор этого не сделала", - говорится в сообщении.

9 июня директор департамента культурного наследия Минкультуры Марьяна Томин заявила, что ведомство ожидает, что "монахи Киево-Печерской лавры в пятницу подпишут акт о передаче государству зданий обители, отдадут ключи от нее и сменят место регистрации монастыря". 7 июня председатель синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент заявил, что монахи лавры не намерены выполнять предписание Минкультуры о выселении их из обители, "так как судебные заседания по данному спору даже не начинались".

Ситуация вокруг Киево-Печерской лавры - одного из первых монастырей Руси и древнейшего монастыря на территории современной Украины - обострилась в конце марта. Власти в одностороннем порядке разорвали с канонической церковью договор аренды и потребовали от монахов покинуть обитель. Монахи УПЦ отказались выполнять требования, обе стороны обратились в суд.

Первое подготовительное заседание по иску монастыря к заповеднику прошло 26 апреля. Тогда суд, удовлетворив ходатайство представителей УПЦ, потребовал от заповедника предоставить акт о результатах проверки, которая якобы установила нарушения условий договора аренды, и отложил рассмотрение дела до 19 мая. На втором заседании заповедник и госорганы не предоставили требуемые документы, а суд перенес слушания на 7 июня. Затем назначили новую дату слушаний - 14 июня. Трижды решение о переносе принималось и по иску заповедника к УПЦ, суд назначил очередное заседание на 6 июля.