В Челябинской области в форуме "Утро" примут участие более 500 человек

Мероприятие пройдет в конце июля

ЧЕЛЯБИНСК, 13 июня. /ТАСС/. Форум молодежи "Утро", который будет проходить в Челябинской области в конце июня, соберет свыше 500 социально активных молодых людей. Участники смогут презентовать свои идеи и получить поддержку на их реализацию, сообщается во вторник на официальном сайте полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе.

"С 24 по 29 июня в Челябинской области на базе горнолыжного курорта "Солнечная долина" состоится форум молодежи Уральского федерального округа "Утро". <…> Челябинская область будет принимать федеральный форум уже в третий раз, участниками в этот раз стали более 500 молодых людей", - говорится в сообщении.

По данным сайта, программа форума включает в себя шесть образовательных треков, у каждого из них есть регион-организатор из Уральского федерального округа. Так, Челябинская область готовит трек "Педагоги и наставники" (мыслительные техники и инструменты воспитания), а Курганская область - трек "Команда первых" (модели создания на базе образовательной организации первичного отделения Российского движения детей и молодежи). Свердловская область представит трек "Культуралист", посвященный событийному менеджменту, Тюменская область - "Медиасоздатели Урала" (создание и продвижение социально значимого контента и актуальные концепции медиапродуктов). Ханты-Мансийский автономный округ - Югра готовит трек "Добрые люди" (организация практики по программе "Обучение служением"), Ямало-Ненецкий автономный округ - трек "Молодость и туризм" (разработка концепции туристических маршрутов).

Форум молодежи Уральского федерального округа "Утро" - это образовательная и коммуникативная площадка, объединяющая социально активную молодежь, на которой участники получают новые знания и компетенции, презентуют свои идеи и получают ресурсную поддержку на их реализацию. С 2013 года форум проводится под эгидой полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе и объединяет молодежь в возрасте от 18 до 35 лет из регионов округа, других субъектов Российской Федерации, а также соотечественников, проживающих за рубежом.