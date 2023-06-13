ВЦИОМ: большинство опрошенных россиян ежедневно пользуются интернетом

Согласно исследованию, доля "heavy users" составила 35%

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Большая часть опрошенных россиян (74%) каждый день заходит в интернет. Об этом свидетельствуют представленные во вторник результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Согласно опросу, 74% россиян ежедневно заходят в глобальную сеть, при этом доля "heavy users" - тех, кто в интернете проводит более четырех часов в день, - составила 35%, это каждый третий", - говорится в результатах исследования.

Отмечается, что совсем не пользуются интернетом 16% респондентов.

Согласно результатам опроса, за пять лет доля ежедневных пользователей сети увеличилась на 12 п.п. именно за счет "heavy users" (2018 год - 23%, 2019 год - 27%, 2020 год - 31%, 2023 год - 35%). Наиболее заметный рост вовлеченности в интернет приходится на группу 45-59 лет - значения выросли на 21 п.п. (2018 год - 55%, 2023 год - 76%).

Кроме того, на сегодняшний день большинство россиян (66%) убеждены, что нужно периодически отдыхать от интернета, то есть на время ограничивать или полностью блокировать для себя доступ в сеть. По данным опроса, 39% пользователей глобальной сети за последний год специально отключали доступ к сети на целый день или большее время, в том числе 17% респондентов делают это еженедельно, 14% - ежемесячно, 8% - несколько раз в год. Также опрос показал, что 7% опрошенных пользователей интернета испытывали негативные ощущения, подавленность и тревожность, если оказывались без доступа в интернет на долгий срок вынужденно или по собственной инициативе. Позитивные эмоции в такие моменты испытывали 20% респондентов, а большинство опрошенных (72%) не испытывало никаких особых эмоций.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 14 мая 2023 года. В нем приняли участие 1 600 респондентов в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.