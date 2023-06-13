В Москве провели семинар по финансовой грамотности для слабовидящих

Участникам семинара напомнили о способах защиты прав потребителей в магазинах, рассказали о правилах обмена и возврата товаров и как грамотно и безопасно совершать покупки онлайн

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Семинар по финансовой грамотности провели для слабовидящих в Москве на площадке Российской государственной библиотеки. Его участникам рассказали, как получить помощь при походе в магазины и правильно совершать покупки онлайн, сообщается во вторник на сайте мэра столицы.

"Для незрячих и слабовидящих москвичей провели семинар по финансовой грамотности. Мероприятие прошло в Российской государственной библиотеке при поддержке столичного департамента финансов и департамента культуры. <...> С участниками семинара полезными советами поделилась Юлия Крапивина, заместитель руководителя Центра финансовой грамотности города Москвы. В частности, она рассказала о том, как незрячим и слабовидящим помогают в магазинах", - говорится в сообщении.

Она напомнила, что в магазинах люди с ограниченными возможностями всегда могут обратиться за помощью к персоналу. Незрячим и слабовидящим снимут товары с полок, положат в пакет, отнесут на кассу и упакуют. Для оказания помощи нужно попросить охранника или кассира пригласить администратора магазина. Кроме того, в магазин можно приходить с собакой-поводырем. В случае возникновения вопросов у администрации магазина достаточно показать подтверждающие документы, например, паспорт собаки-проводника. Собаку, сопровождающую хозяина, в шлейке с красным крестом и в наморднике обязаны впускать во все общественные места.

Также участникам семинара напомнили о способах защиты прав потребителей в магазинах, рассказали о правилах обмена и возврата товаров, куда обратиться в случае несогласия с действиями продавца и как грамотно и безопасно совершать покупки онлайн.

"Библиотеки становятся новыми площадками для финансового просвещения. Наша цель - охватить просветительскими мероприятиями все категории граждан, включая людей с ограниченными возможностями здоровья. Для Департамента финансов Москвы это особая социальная миссия. Мы будем стремиться к созданию в столице безбарьерной среды в области финансовой грамотности", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента финансов Елены Зяббаровой.