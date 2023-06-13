Администрация Токио с августа внедрит ChatGPT в работу всех ведомств

Как сообщила губернатор Юрико Коикэ, в частности, сервис будет задействован при составлении документов и подготовке информационных бюллетеней для населения

ТОКИО, 13 июня. /ТАСС/. Администрация Токио намерена с августа внедрить чат-бот на базе искусственного интеллекта ChatGPT в работу всех столичных ведомств. Об этом во вторник сообщила журналистам губернатор Токио Юрико Коикэ.

"Использование [ChatGPT] начнется с августа во всех ведомствах, - приводит слова губернатора агентство Kyodo. - Реализуя достоинства и учитывая недостатки этой инновационной технологии, мы намерены продвигать ее применение в ряде административных областей". В честности, по словам Коикэ, ChatGPT будет задействован при составлении документов и подготовке информационных бюллетеней для местного населения.

Ранее министр по административным делам и коммуникациям Японии Такэаки Мацумото заявил о намерении попробовать использовать ChatGPT в повседневной деятельности своего ведомства. В свою очередь министр экономической безопасности Санаэ Такаити отметила, что у местных властей нет намерения немедленно запрещать или как-то иначе регулировать использование ChatGPT и других программ на основе искусственного интеллекта.

ChatGPT американской компании OpenAI был запущен в конце 2022 года. Сервис взаимодействует с пользователем в диалоговом режиме. Чат-бот может отвечать на дополнительные вопросы, признавать свои ошибки, оспаривать неверные предпосылки и отклонять неуместные запросы. Возможности сервиса привлекли пристальное общественное внимание. Новинка подверглась критике после того, как ее использовали студенты в разных странах для сдачи экзаменов и подготовки академических работ.