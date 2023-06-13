Более 15 тыс. москвичей внесли предложения по развитию сайта Мосприроды на "Городе идей"

Всего от участников проекта поступило свыше 1,3 тыс. предложений

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Свыше 15 тыс. жителей Москвы стали участниками проекта на платформе "Город идей" по развитию интернет-ресурса Мосприроды, внеся свыше 1,3 тыс. предложений, сообщается на официальном сайте мэра столицы во вторник.

"Более 15 тыс. москвичей приняли участие в тематическом проекте на платформе "Город идей", посвященном развитию официального сайта Мосприроды. Горожане поделились своими предложениями по созданию новых разделов и наполнению сайта, а также по дополнительному информированию. Всего поступило более 1,3 тыс. предложений на этапе сбора идей и свыше 2 тыс. комментариев в обсуждениях. По итогам проекта реализуют 114 идей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что, например, на сайте появится рубрика "Природа в литературе", а также будут размещаться эколого-просветительские квесты и викторины. Кроме того, на портале создадут познавательные разделы "Дневник натуралиста" и "Правила поведения".

Госучреждение "Мосприрода" создано в феврале 2014 года для управления особо охраняемыми природными территориями и подобными другими объектами. На его официальном сайте можно узнать о природных объектах столицы и эколого-просветительских мероприятиях, подобрать интересный маршрут для прогулок или записаться на экскурсии и лекции, посвященные флоре и фауне.