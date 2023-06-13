Системы жизнеобеспечения Москвы в праздники работали в штатном режиме

В городе усилили контроль работы инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры с 9 по 12 июня

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Все столичные системы жизнеобеспечения во время праздничных дней функционировали штатно. Об этом сообщил ТАСС во вторник заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Предприятия и организации комплекса городского хозяйства в период с 9 по 12 июня включительно работали в усиленном режиме, было организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Главной задачей было обеспечить бесперебойное функционирование систем жизнеобеспечения, они работали штатно, аварийных отключений воды, газа, тепло- и электроснабжения не было", - сказал Бирюков.

Заместитель мэра отметил, что в этот период был усилен контроль работы инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры.

"На дежурстве находились 1,5 тыс. аварийно-восстановительных бригад инженерных компаний и префектур округов. Они оснащены специализированной техникой и аварийными источниками электроснабжения", - добавил он.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в праздничные дни особое внимание уделялось уборке дорог, пешеходных зон, общественных пространств и дворовых территорий. В этой работе было задействовано необходимое количество коммунальной техники и бригад ручной уборки.