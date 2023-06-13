ФМБА России окажет помощь пострадавшим в результате наводнения в Херсонской области

Также будет обеспечен санитарно-эпидемиологический контроль

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России окажут помощь жителям Херсонской области, пострадавшим в результате наводнения. Также будет обеспечен санитарно-эпидемиологический контроль, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Сводный медицинский отряд ФМБА России приступил к работе в Херсонской области. Сотрудники Федерального медико-биологического агентства прибыли в поселок Железный Порт, где расположен крупный пункт временного размещения для беженцев. В нем находятся около 1,5 тыс. эвакуированных с затопленных территорий в результате разрушения плотины Каховской ГЭС", - говорится в сообщении.

В состав отряда входят 30 специалистов - это реаниматологи, хирурги, эпидемиологи, психологии, терапевт, педиатр и травматолог, средний медперсонал и водители. "Медицинский спецназ вооружен современной медицинской техникой, имеет шесть комплексов для бригад быстрого реагирования - перевязочные, операционные с реанимационными койками, реанимобили и машины линейной скорой помощи, а также мобильную микробиологическую лабораторию", - отметили в пресс-службе.

По словам руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой, специалисты агентства будут оказывать помощь пострадавшим в результате наводнения, раненным в ходе обстрелов, пациентам с различными заболеваниями, местным жителям. Также будет осуществлен санитарно-эпидемиологический контроль с проведением всех необходимых лабораторных исследований, добавила она.

"Для решения всех поставленных задач отряд обеспечен всем необходимым. Сводные медицинские отряды ФМБА России имеют колоссальный опыт работы в чрезвычайных ситуациях и зоне боевых действий. С начала специальной военной операции медицинский спецназ агентства оказал помощь 51 тыс. человек, из них - 5,5 тыс. детей", - приводится комментарий Скворцовой в сообщении.