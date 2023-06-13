Почти 50 медработников трудоустроились в села Подмосковья с начала года

Специалисты начали работать в медучреждениях региона по программам поддержки "Земский доктор" и "Земский фельдшер"

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Около 50 медицинских специалистов начали работать в учреждениях сферы здравоохранения в сельской местности Московской области с начала 2023 года по программам поддержки "Земский доктор" и "Земский фельдшер". Об этом во вторник сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

"Программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" призваны поддержать медиков, работающих в сельской местности. Важно, чтобы жителям отдаленных территорий была доступна качественная медицинская помощь. С начала года в наши медорганизации трудоустроились 47 "земских докторов" и "земских фельдшеров". А всего в этом году мы планируем привлечь почти 250 медработников", - привели в тексте слова первого зампредседателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.

В министерстве уточнили, что по программам медицинские специалисты могут получить единовременную выплату. Для "земских докторов" она может составить до 1,5 млн рублей, для "земских фельдшеров" - до 750 тыс. рублей.

Отмечается, что в регионе действуют и другие меры поддержки работников сферы здравоохранения. Среди них программы "Социальная ипотека" и "Земля врачам", компенсация аренды жилья и другие.