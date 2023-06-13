Суд 29 июня решит вопрос приостановки работы онлайн-кинотеатра Start за ЛГБТ пропаганду

Сервису грозит штраф до 4 млн рублей либо приостановление деятельности на срок до трех месяцев

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Суд в Москве 29 июня рассмотрит вопрос о приостановке деятельности онлайн-кинотеатра Start из-за дела о пропаганде ЛГБТ. Об этом ТАСС сообщили в Черемушкинском суде Москвы, куда поступил соответствующий протокол по делу об административном правонарушении.

"Протокол в отношении ООО "Старт.ру" по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ (распространение среди несовершеннолетних с использованием интернета информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения) будет рассмотрен в 09:40 мск 29 июня", - сказали в суде.

Наказание для юридических лиц по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ предусматривает штраф в размере от 1 до 4 млн рублей либо приостановление деятельности на срок до трех месяцев.

Аналогичный протокол составлен и на другой онлайн-кинотеатр Premier. Судебное заседание назначено на 11:00 мск 21 июня в Мещанском суде Москвы.