В Москве 60 тыс. пар зарегистрировали брак в центрах госуслуг за два года

Во флагманских офисах и обновленных районных центрах госуслуг оборудованы отдельные кабинеты с фотозонами, где новобрачные могут сделать свадебные снимки на память

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Более 60 тыс. пар поженились в центрах госуслуг за два года в Москве, в них также можно получить справку об отсутствии факта заключения брака. Об этом журналистам сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Два года назад большинство услуг ЗАГС стали доступны в каждом офисе "Мои Документы". Сейчас получить повторный документ, зарегистрировать брак, подать заявления на внесение изменений в записи актов гражданского состояния, расторгнуть брак можно во всех офисах "Мои Документы". Услуги пользуются популярностью, их получили уже около 800 тыс. раз. Чаще всего жители оформляют повторные документы - так, за два года горожане оформили более 640 тыс. свидетельств и справок - и регистрируют брак в неторжественной обстановке. Более 60 тыс. пар поженились в центрах госуслуг за два года", - сказала Ракова.

Она отметила, что теперь во всех центрах госуслуг граждане России могут получить справку об отсутствии факта государственной регистрации заключения брака. Документ предоставляется независимо от места жительства или пребывания на территории страны. Услуга доступна во всех столичных офисах "Мои Документы" без предварительной записи. Ранее указанную услугу можно было получить в Архивно-информационном отделе Управления ЗАГС Москвы. Для граждан РФ с документами, выданными компетентными органами иностранных государств, иностранных граждан и лиц без гражданства услуга по-прежнему доступна в Архивно-информационном отделе Управления ЗАГС Москвы.

Во всех флагманских офисах и во Дворце госуслуг на ВДНХ граждане РФ, зарегистрированные по месту жительства в городе Москве, могут получить услугу по включению в Единый государственный реестр ЗАГС сведений о документах, выданных компетентными органами иностранных государств. Даже неторжественная регистрация брака может стать яркой и запоминающейся. Во флагманских офисах ВАО, САО, ЮВАО, СЗАО, ЗАО, а также в обновленных районных центрах госуслуг оборудованы отдельные кабинеты с фотозонами, где новобрачные могут сделать свадебные снимки на память, добавила заммэра.

"Если молодая пара планирует свадебную церемонию, в любом центре госуслуг можно подать заявление о заключении брака в торжественной обстановке во дворцах бракосочетания, а также на выездных площадках на конкретные дату и время. Кроме этого, в 11 центрах госуслуг сотрудники Управления ЗАГС Москвы оказывают узкоспециализированные услуги (например, установление отцовства после регистрации рождения или расторжение брака, зарегистрированного за пределами РФ)", - уточнила Ракова.