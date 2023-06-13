Госдума 14 июня рассмотрит в I чтении законопроект о запрете смены пола

Законопроект также вводит запрет для органов ЗАГС на внесение изменений в документы на основе медсправок о смене пола

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду рассмотрит в первом чтении законопроект о запрете операций по смене пола, за исключением случаев лечения врожденных аномалий у детей, а также о запрете для органов ЗАГС на внесение изменений в документы на основе медсправок о смене пола. Об этом корреспонденту ТАСС во вторник сообщил источник в аппарате Госдумы.

Речь идет о законопроекте, который внесли на рассмотрение палаты депутаты всех пяти думских фракций во главе со спикером Вячеславом Володиным. Согласно документу, закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" дополняется положением, согласно которому "запрещается осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола человека", в том числе формирование первичных или вторичных половых признаков. При этом законопроект позволяет медицинское вмешательство для лечения врожденных аномалий формирования пола у детей, но только "по решению врачебной комиссии федерального государственного учреждения здравоохранения". Перечень таких учреждений и порядок принятия решений утвердит правительство РФ.

Законопроект также вводит запрет для органов ЗАГС на внесение исправлений или изменений в документы на основе справок о смене пола, выданных медицинскими организациями. Поправки вносятся в закон "Об актах гражданского состояния". Сегодня нормы закона позволяют органам ЗАГС составлять заключения о внесении изменений в документы гражданина, представившего медицинскую справку о смене пола. Законопроект предлагает признать эту норму утратившей силу.