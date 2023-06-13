Котяков сообщил о росте доходов наиболее нуждающихся семей в 2022 году на 40%

С применением комплексной оценки нуждаемости семьям с доходом ниже прожиточного минимума на каждого ребенка до 17 лет назначается единое пособие

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Семьи, у которых в 2021 году был наименьший доход, в 2022 году увеличили свои доходы на 40%. Об этом сообщил во вторник министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"Мы получили первые статистические данные по итогам 2022 года. <...> Если разделить всех граждан РФ по децильным группам, то 10% - имеющие наименьший доход и так далее по возрастающей до 100%. Около 40% у нас наблюдается рост доходов граждан первой группы и 18% у граждан, относящихся ко второй процентной группе", - сказал он на встрече с фракцией КПРФ.

Котяков подчеркнул, что за счет комплексной оценки нуждаемости удалось "максимально сконцентрировать ресурс, выделяемый из федерального бюджета", именно на тех россиянах, которые имеют наименьший доход и наиболее нуждаются в мерах поддержки.

С применением комплексной оценки нуждаемости семьям с доходом ниже прожиточного минимума на каждого ребенка до 17 лет назначается единое пособие. Размер выплаты на ребенка составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на детей. Для беременных, вставших на учет в ранние сроки, - это 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного населения.