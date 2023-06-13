Воронежская область восстановит в трех районах ЛНР около 20 объектов ЖКХ

Работы выполнят до осени 2023 года

ВОРОНЕЖ, 13 июня. /ТАСС/. Власти Воронежской области восстановят до осени 2023 года около 20 объектов жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в трех районах Луганской Народной Республики (ЛНР), над которыми шефствуют с июня 2022 года. Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства Воронежской области.

"В этом году подрядчикам предстоит разработать и реализовать около двух десятков проектов строительства и реконструкции коммунальных объектов. Это, прежде всего, ремонт котельных и замена внутренних систем тепло- и водоснабжения в школах, детских садах и библиотеках. В трех селах и поселках подшефных районов планируется обновить изношенные объекты водоснабжения: водозаборы, трубопроводы или водонапорные башни. В целом работы будут вестись в 16 населенных пунктах ЛНР", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы правительства Воронежской области, реконструкцию объектов ЖКХ планируют завершить до осени 2023 года, сейчас подрядчики заняты разработкой проектов строительства или реконструкции объектов водо- и теплоснабжения. "В школе в Меловском районе воронежские специалисты провели обследование системы отопления, нуждающейся в капитальном ремонте. Параллельно с этим идут и первые демонтажные работы: в детском саду, школе и гимназии Новопсковского района строители начали убирать устаревшее оборудование котельных перед модернизацией", - говорится в сообщении.

В июне 2022 года Воронежская область подписала соглашения о сотрудничестве с Марковским, Меловским и Новопсковским муниципалитетами ЛНР. Губернатор региона Александр Гусев сообщал, что первый транш на восстановительные работы составил 500 млн рублей. По его данным, до конца 2023 года в подшефных районах отремонтируют почти 60 км дорог.