В Удмуртии выплатят около 10 млн рублей компенсаций за изъятие птиц из-за гриппа

Ветеринарная служба региона вместе с органами местного самоуправления в Глазове, Ижевске, Завьяловском, Кезском, Глазовском и Красногорском районах изъяли более 26 тыс. птиц

ТАСС, 13 июня. Власти Удмуртии направят около 10 млн рублей на компенсации за продукцию птицеводства, изъятую в связи с птичьим гриппом, сообщает во вторник пресс-служба республиканского правительства.

"Главное управление ветеринарии Удмуртии начало проводить выплаты гражданам за изъятие птицы и продукции птицеводства по ВГП (высокопатогенный грипп птиц - прим. ТАСС). Всего на компенсацию собственникам из регионального бюджета выделено около 10 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ветеринарная служба Удмуртии вместе с органами местного самоуправления в Глазове, Ижевске, Завьяловском, Кезском, Глазовском и Красногорском районах изъяли более 26 тыс. голов птицы.

"На получение компенсационных выплат за изъятую птицу в главное управление поступило 1 361 заявление - все они обработаны. <…> Подготовлены проекты распоряжений правительства УР на возмещение расходов. Все выплаты будут осуществлены в самые сжатые сроки", - приводятся в сообщении слова начальника главного управления ветеринарии республики Романа Габдрахманова.

В правительстве напомнили, что в Удмуртии наблюдается ухудшение эпизоотической ситуации по высокопатогенному гриппу птиц. На данный момент зафиксированы очаги в Глазове и Глазовском районе, Ижевске, поселке Кез и селе Большой Селег Красногорского района. В зоне наблюдения, согласно ветеринарным правилам, проводится мониторинг в дикой фауне и отслеживается ситуация в частном и общественном секторах. Проведено более 600 лабораторных исследований патологического материала. Гибель чаек с птичьим гриппом продолжает регистрироваться в Глазове и Ижевске.