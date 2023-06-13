МЧС сообщило о стабилизации ситуации с подтоплением в нескольких регионах после дождей

На прошлой неделе обстановка осложнялась в Дальневосточном, Сибирском, Южном, Северо-Кавказском и Центральном федеральных округах

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Обстановка с подтоплением жилых домов после сильных дождей в нескольких регионах России стабилизируется, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС РФ.

На прошлой неделе обстановка осложнялась воздействием комплексов опасных и неблагоприятных метеоявлений в Дальневосточном, Сибирском, Южном, Северо-Кавказском и Центральном федеральных округах.

"В связи с выпадением обильных осадков и подъемом уровней воды в 19 населенных пунктах Республик Адыгея, Алтай, Краснодарского, Приморского и Ставропольского краев произошли подтопления инфраструктуры в низменных участках местности. В течение недели подтоплено 127 жилых домов, более 700 приусадебных участков и шесть участков автомобильных дорог. Наиболее сложная обстановка складывалась в Республике Алтай, где в связи с резким повышением среднесуточных температур и обильного снеготаянья в горах произошел подъем уровней в водоемах выше критических отметок. В настоящее время уровень воды снижается, обстановка стабилизируется", - говорится в сообщении.

В восьми субъектах РФ остаются подтопленными 35 жилых домов, 284 приусадебных участка, четыре низководных моста и 10 участков автомобильных дорог. "В освободившихся от воды населенных пунктах проводятся восстановительные работы. Организована работа комиссий по оценке ущерба, информирование и оказание всесторонней помощи населению", - сказали в МЧС.