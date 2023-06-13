Кузнецова обратилась к Минобороны с просьбой уменьшить число документов для выплат военным

Как отметила вице-спикер Госдумы, проблема решается медленно

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Пакет документов, необходимых для получения выплат военнослужащими, нужно уменьшить, соответствующее предложение направлено Министерству обороны РФ. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

"Одной из самых распространенных тем, с которыми приходили военные в наши общественные приемные, с которыми обращались к членам нашей фракции ["Единая Россия"], - это, безусловно, вопросы выплат. К сожалению, эта тема неновая, те темпы, с которыми она решается, не являются для нас сегодня положительными. Связаны вопросы с выплатами с разными причинами, мы специально консультировались с Министерством обороны РФ по этому вопросу. Одна из основных причин - это, к сожалению, неправильное, неточное оформление документов", - сказала вице-спикер журналистам.

Она добавила, что направлено обращение в Минобороны РФ для принятия решения по ограничению сбора пакета документов, которые необходимы для выплат военнослужащим. В пресс-службе Кузнецовой уточнили, что обращение было направлено вице-спикером по итогам заседания экспертного совета по вопросам совершенствования законодательства в социальной сфере.